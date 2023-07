Nouvel appel à projet pour améliorer les compétences numériques des Bruxellois

La Région bruxelloise a lancé lundi un nouvel appel à projets afin de favoriser l'enseignement des compétences numériques aux Bruxellois. L'appel est lancé via Paradigm.brussels, l'opérateur régional pour la transition numérique et l'innovation technologique.

De plus en plus de démarches importantes passent par la voie numérique: payer ses factures, inscrire ses enfants à l'école, prendre rendez-vous chez le médecin… Or, plus de 40 % de la population bruxelloise âgée de 16 à 74 ans est en situation de vulnérabilité numérique.

Pour améliorer les compétences numériques de ces personnes, Paradigm.brussels lance un deuxième appel à projets "digital.brussels" sous l'égide du ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt (Défi), qui avait déjà lancé une première mouture en 2021.