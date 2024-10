Pékin lance des manoeuvres militaires autour de Taïwan, qui dit avoir déployé les "forces adéquates"

La Chine a lancé lundi des manoeuvres militaires avec des avions et navires autour de Taïwan, qui a assuré pour sa part avoir déployé les "forces adéquates" pour y répondre.

Les opérations ont lieu "dans des zones au nord, au sud et à l'est de l'île de Taïwan", a précisé le capitaine Li Xi, porte-parole du commandement oriental de l'armée chinoise.

Les manoeuvres "se concentrent sur des patrouilles de préparation au combat mer-air, le blocus de ports et zones clés", "l'assaut de cibles maritimes et terrestres" ainsi que "l'acquisition conjointe d'une supériorité globale", a ajouté M. Li.

Le ministère taïwanais de la Défense a condamné dans un communiqué un "comportement irrationnel et provocateur", assurant avoir "déployé les forces adéquates pour réagir de manière appropriée dans le but de protéger la liberté et la démocratie, ainsi que pour défendre la souveraineté" de Taïwan.