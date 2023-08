Rassemblement dans le calme de milliers de pro-putschistes à Niamey

Des milliers de personnes ont manifesté dans le calme jeudi à Niamey en soutien au coup d'État au Niger qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, séquestré depuis huit jours et dont le président américain a exigé la "libération immédiate".

"À bas la France", "Vive la Russie, vive Poutine", scandaient notamment les manifestants.

La situation est tendue avec les partenaires occidentaux et africains traditionnels du Niger depuis que l'ex-chef de la garde présidentielle, le général Abdourahamane Tiani, a pris le pouvoir le 26 juillet dernier.

Aux États-Unis, un des principaux partenaires du Niger avec la France et qui y déploie également un millier de militaires, le président Joe Biden a appelé "à la libération immédiate du président Bazoum et sa famille, et à la préservation de la démocratie conquise de haute lutte au Niger".