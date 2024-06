Saisie "exceptionnelle" de 216 kilos de méthamphétamine dans le sud de la France

"Historiquement, la France était plutôt un pays de transit de produits précurseurs pour des pays comme la Belgique ou la Hollande, mais on voit une nouvelle tendance se dessiner avec, on le suppose, une production en France", a indiqué à l'AFP une représentante de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

Après plusieurs semaines d'investigations, le 18 juin, les gendarmes ont interpellé deux personnes "qui chargeaient dans un véhicule des substances stockées dans un box" dans le Var, a poursuivi M. Bessone.

En tout, 21 cartons contenant de la méthamphétamine ont été saisis, ainsi que 504 cartouches de calibre 7,62 mm et un pistolet semi-automatique de 9 mm avec des munitions.