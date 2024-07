Signé Giltay: nombreux désistements pour faire barrage au RN, est-ce que les électeurs suivront?

C'est la course vers le second tour des législatives. Quels seront les candidats du second tour ? 216 membres du Parti socialiste et de la majorité présidentielle se sont désistés pour faire barrage au Rassemblement national. Sur le papier, ça paraît efficace, mais est-ce que les électeurs suivront les consignes des partis ?

L'exercice relève du tour de force. Depuis deux ans et la réélection d'Emmanuel Macron, la majorité présidentielle n'a pas arrêté de taper sur ce qui est aujourd'hui le nouveau Front de gauche. Et de son côté, la gauche n'a cessé de s'opposer aux décisions du gouvernement, notamment sur la réforme des retraites. Et voilà qu'en 48 heures, on demande aux électeurs des uns de voter pour les autres et vice versa. Il faut vraiment qu'ils aient très peur du Rassemblement national pour s'exécuter.