Sitôt le budget 2025 présenté, l'agence de notation Fitch met la France sur le gril

Lors de sa dernière évaluation des finances française en avril - un statu quo -, Fitch avait alerté sur un risque de baisse en cas d'"augmentation importante et persistante de la dette (...) par rapport au PIB résultant de déficits publics plus élevés que prévu".

Or la France a effectué de brutales révisions de sa prévision de déficit pour 2024, passant de 4,4% fin 2023 à 5,1% en avril pour finalement culminer à 6,1% du PIB, et l'exécutif s'est résolu à s'engager sur une trajectoire plus longue pour espérer revenir sous la limite de 3% tolérée par Bruxelles, en 2029 désormais contre 2027 auparavant.

"La France fait figure d'exception" dans la zone euro, analyse dans une note le cabinet de recherche Oxford Economics, soulignant que le pays "a peu de chances de réduire significativement son déficit dans les prochaines années années", là où la plupart de ses voisins présentent des perspectives de finances publiques plus optimistes.