Signé Giltay: "J'avais l'impression que j'allais crever", confie Mazarine, la fille cachée de Mitterrand

Il y a presque 30 ans, le 10 novembre 1994, la France et le monde découvraient l'existence de Mazarine Pingeot, la fille cachée du président Mitterrand. Après l'avoir dissimulée durant 20 ans, le vieux président avait laissé publier à la Une de Paris Match une photo où on les voyait sortir d'un restaurant. Ces jours-ci, celle que toute la France appelle Mazarine publie un livre, 11 quai Branly, du nom de l'adresse où elle a vécu cachée pendant des années.

Je me souviens très bien du 10 novembre 1994. Le rédacteur en chef de bel RTL m'a téléphoné à 5h du matin pour m'annoncer la nouvelle: "Mitterrand a une fille cachée ! Il faut que tu fasses ton papier ce matin sur ce scoop". Et je lui ai répondu: "Quel scoop ? Tout le monde le sait". Et c'est vrai que dans le microcosme journalistique parisien, tout le monde savait. Mais, à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas et l'on respectait l'avis privé des puissants. C'est mon ami et mon maître, le grand éditorialiste Philippe Alexandre, qui m'avait mis au courant. Il avait même fait une allusion codée dans l'un de ses livres, évoquant une enfant morganatique du président.

La légende raconte que Mazarine, petite fille, avait écrit sur sa fiche de renseignements au premier jour d'école: profession des parents, président de la République. Envoyée chez le directeur pour insolence, ce dernier avait dû affranchir l'enseignante. Non, cette petite n'a pas menti. C'est vrai. Alors dès novembre 1994, tous les Français ont su parce que le président très malade avait décidé de lever le voile avant sa mort.