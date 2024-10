Rixe autour d'un scooter: 25 ans de prison pour le meurtrier d'un Afghan

La mort en août 2022 d'Abdul Qayyum Ahmadzai, réfugié afghan en France depuis 2016 et ouvrier chez Stellantis à Mulhouse, avait suscité une vive émotion.

Les peines prononcées par la justice sont conformes à ce qu'avait requis jeudi l'avocat général Jean Richert: 25 ans de réclusion à l'encontre du principal accusé, âgé de 17 ans au moment des faits, et 20 ans contre son coaccusé (18 ans à l'époque), qui avait manipulé et débloqué l'arme avant de la remettre à l'adolescent.

Tous deux étaient poursuivis pour assassinat, violences en réunion et détention illégale d'arme.

Comme l'avait demandé l'avocat général, l'excuse de minorité a été écartée par la cour en ce qui concerne le plus jeune accusé, qui encourait ainsi 30 ans de réclusion.

Le deuxième garçon ainsi que deux autres accusés risquaient la perpétuité.

Ces deux jeunes hommes, âgés de 20 et 21 ans à l'époque, ont été condamnés à 10 ans de prison, soit deux fois plus que réclamé par le parquet. Jugés pour complicité d'assassinat et violences en réunion, ils auraient apporté leur soutien aux agresseurs lors d'une rixe intervenue avant le tir.