Tempête Caetano en France: un motard entre la vie et la mort après un accident

La tempête Caetano provoque, en France, d'importantes perturbations sur l'ensemble du territoire. 51 départements se trouvent toujours en vigilance jaune pour neige, verglas et vent. Le pays fait face à des conditions météorologiques difficiles, créant des accidents et des coupures d'électricité.

Un motard se trouve entre la vie et la mort après un accident jeudi soir sur une autoroute à hauteur de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) impliquant un autocar, quatre véhicules et une moto, et lié aux intempéries qui touchent l'Ile-de-France, a indiqué la préfecture de police à l'AFP vendredi en milieu de journée.

Quatre autres personnes se trouvent en urgence absolue et 31 sont blessées, catégorisées comme urgences relatives, ajoute cette même source.