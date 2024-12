Un autocar se renverse sur une route de montagne en France: au moins 2 morts et 7 blessés graves

Un autocar espagnol s'est renversé dimanche sur une route de montagne dans le sud-ouest de la France, dans la station de ski de Porté-Puymorens, faisant au moins deux morts et sept blessés graves, ont indiqué la police et la préfecture.

Les passagers du car sont majoritairement de nationalité espagnole, a-t-on appris de source policière. L'accident a fait sept blessés graves et sept autres en urgence relative, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. Un enfant de quatre ans fait partie des blessés en urgence relative, selon la source policière.

L'accident est survenu vers 17h00, et implique un autocar espagnol qui transportait 47 personnes dont le chauffeur, précise la préfecture dans son communiqué.

L'accident a eu lieu sur la RN 320, une route montagneuse entre les départements français des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège, l'Andorre et l'Espagne, où le car s'est retourné sur la chaussée.

Plus de 120 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur place et au moins quatre hélicoptères l'ont été pour acheminer les premiers secours dans cette zone rendue difficile d'accès par les routes sinueuses.

Plus de 70 gendarmes sont également sur les lieux. "Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident", indique la préfecture, qui annonce qu'une "cellule psychologique a été activée pour soutenir les victimes et leurs familles".