Violences sur mineurs en famille d'accueil: le procès s'est ouvert à Châteauroux

Le procès de familles jugées pour avoir accueilli sans agrément des mineurs, dont certains auraient subi des violences physiques, psychologiques, des humiliations et du travail forcé, s'est ouvert lundi matin à Châteauroux.

"On est tous contents d'être ici", a dit Mathias, une des victimes, sur les marches du palais de Justice avant le début de l'audience. "Pour nous, tous les jeunes, ça fait vraiment du bien, même si on est tous un peu stressés quand même. On attend de ces cinq journées d'être reconnus et d'être écoutés".