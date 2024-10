Fille de déporté, elle ressuscite le maquis et ses morts

Elle a réussi son pari et 80 ans après, pour la première fois, un hommage officiel leur est rendu.

A l'intérieur, classés méthodiquement, des dossiers qui établissent l'identité et le parcours de ces hommes, boulangers, garde-forestier ou instituteurs, qui ont combattu l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Entre le 16 et le 19 octobre 1944, en plein repli de la Wehrmacht, 50 d'entre eux, membres des maquis locaux de La Bourgonce, La Salle, Saint-Rémy et Saint-Benoît-la-Chipotte, ont été arrêtés par l'officier nazi Erich Wenger et son commando: 11 ont été fusillés sur place, les autres déportés vers les camps de concentration de Buchenwald, Dachau ou Mauthausen. Parmi eux, 32 n'en sont jamais revenus.

En bordure de forêt, à l'endroit de leur massacre, une stèle honore la mémoire des fusillés, enterrés à proximité. Mais s'agissant des déportés, leur histoire est restée presque ignorée pendant plus d'un demi-siècle.