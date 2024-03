"15% des enfants dans le nord de la bande de Gaza sont atteints de malnutrition sévère": l'Unicef déplore le peu d'aide humanitaire à Gaza

Plus de 100 personnes sont décédées ce jeudi à Gaza. Une foule de civils affamés, qui s'étaient rués sur des camions d'aide humanitaire, a subi des tirs de soldats israéliens, en plus d'une vaste bousculade. La communauté internationale s'indigne et appelle à établir les responsabilités. Mais cela relance aussi le débat autour de l'aide humanitaire envoyée à Gaza, jugée insuffisante par l'Unicef. "Pour le moment, on a en moyenne 50 à 100 camions qui rentrent dans la bande de Gaza par jour et ces camions ne parviendront sans doute pas à subvenir aux besoins de 2,2 millions de personnes. Avant cette guerre, la bande de Gaza recevait 500 camions par jour, soit d'aide humanitaire, soit des camions commerciaux avec des légumes, des fruits, des couches, du lait en poudre pour les bébés. On voit vraiment que la quantité qui rentre dans la bande de Gaza est insuffisante", explique Jonathan Crickx, directeur de la communication pour Unicef-Palestine.

Le conflit a de graves conséquences, notamment sur la situation des enfants gazaouis. "Plus de 15% des enfants dans le nord de la bande de Gaza sont atteints de malnutrition sévère. C'est un endroit qui reçoit très peu d'aides humanitaires. Avec les mesures qui ont été faites dans le sud de la bande de Gaza, qui reçoit plus d'aides, là, 5% des enfants souffrent. Lorsque l'aide humanitaire arrive à joindre les populations qui en ont besoin, alors on parvient à apporter un minimum d'aide, mais pour la survie des enfants", déplore Jonathan Crickx.