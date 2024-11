80 heures de travail par semaine et... pas de salaire: Elon Musk publie une offre d'emploi assez particulière

Ce mardi, Donald Trump a annoncé la création du "ministère de l’efficacité gouvernementale", baptisé en anglais Department of Government Efficiency (DOGE). Ce nom fait un clin d’œil à la crypto-monnaie dogecoin, que le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, mentionne régulièrement. À la tête de ce projet ambitieux, le milliardaire sera épaulé par Vivek Ramaswamy, homme d’affaires républicain et ancien candidat à la présidentielle américaine.

Selon Donald Trump, ce duo aura pour mission de "réduire la bureaucratie, simplifier les régulations, éliminer les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales". Un programme radical pour ce ministère qui reste encore à formaliser.