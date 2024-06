Affrontements avec le Hezbollah: l'armée israélienne annonce la mort d'un soldat

A la frontière libanaise, les affrontements transfrontaliers entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, allié du Hamas, ou d'autres groupes armées sont quasi-quotidiens depuis le 7 octobre.

Selon le correspondant militaire du quotidien Times of Israel, le sous-officier a été tué dans cette attaque aux drones, dans laquelle, selon ses informations, neuf autres soldats ont été blessés, dont un grièvement.

En près de huit mois ces violences ont fait plus de 450 morts au Liban, pour la plupart des combattants, et près de 90 civils, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués dans ces affrontements, selon les autorités.