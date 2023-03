Agressions sexuelles: le pape étend la responsabilité pénale aux laïcs

Sa version amendée et officiellement promulguée samedi, qui entrera en vigueur le 30 avril, confirme et renforce les dispositions annoncées en 2019.

Le texte de 2019 mettait par ailleurs un accent particulier sur "les mineurs" et "les personnes vulnérables" et rappelait qu'il est interdit de produire, détenir et partager du "matériel pédopornographique". La version de 2023 élargit la définition des victimes en réprimant tout acte d'agression commis sur "un mineur, ou une personne qui présente un usage imparfait de la raison, ou un adulte vulnérable".

Le texte papal somme tous les diocèses du monde de mettre en place un système permettant au public de signaler des cas d'agressions. Et il détaille le déroulement des enquêtes internes transmises au Vatican pour un éventuel procès.

Jusqu'alors, les prêtres, religieux et religieuses dénonçaient les affaires selon leur conscience.