Ancien opposant à Trump, opportuniste et fervent catholique: que cherche réellement JD Vance, vice-président américain?

D'ordinaire, le vice-président s'efface face aux autres chefs d'Etat. Lui compte bien participer à l'exercice du pouvoir. "C'est du jamais-vu : il est dans le bureau, à côté d'un chef d'Etat. En plus de cela, il prend la parole et agresse verbalement un autre chef d'Etat", analyse Serge Jaumain, historien à l'ULB, spécialiste des États-Unis. "Il veut prendre de la place médiatique, c'est une manière de se présenter au monde".

Ancien opposant à Donald Trump, JD Vance pourrait être, un jour, amené à le remplacer. Le vice-président n'hésite pas à se faire remarquer dans les médias où il met en cause l'utilité d'une force européenne pour le maintien de la paix en Ukraine. "La seule assurance d'une paix serait d'offrir un avantage économique aux États-Unis. Ce serait, en tout cas, plus efficace que 20.000 soldats envoyés par des pays quelconques, qui n'ont plus combattu depuis des années". Ici, les Britanniques et les Français ne sont pas nommés, mais se sentent humiliés.

Vance parvient à faire parler de lui et surtout à éloigner les regards d'un certain Elon Musk. "Il espère pouvoir succéder à Donald Trump, il faut donc qu'il marque les esprits", analyse Serge Jaumain. "À un moment où Trump et Musk sont toujours dans les médias, il s'est dit que certainement, il avait une carte à jouer".

Ancien avocat, conservateur, opportuniste et fervent catholique, JD Vance est, à 40, l'un des plus jeunes vice-présidents des États-Unis et déjà, peut-être, l'un des plus puissants.