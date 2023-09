Archéologie: Israël dévoile un "butin" de guerre datant de l'Empire romain

Israël a dévoilé mercredi à Jérusalem des armes datant de l'époque romaine découvertes cet été dans une grotte du désert de Judée, une trouvaille "sans précédent", s'est félicité un responsable.

"C'est une découverte unique et importante, sans précédent en Israël", a déclaré Eitan Klein, directeur adjoint du département de l'Autorité israélienne des antiquités (AIA), devant quatre épées et un pilum, une sorte de petit javelot, vieux de 1.900 ans et dont il a souligné "l'excellent état".