La tempête Rafael frappe durement Cuba: l'île récupère progressivement l'électricité

Le passage de l'ouragan Rafael a causé d'importants dégâts à Cuba. L'île a été coupée d'électricité et près de 500 habitations se sont effondrées.

La très grande majorité des provinces de Cuba avaient à nouveau du courant vendredi, ont annoncé les autorités, deux jours après le passage de l'ouragan Rafael. Vendredi matin, les autorités ont annoncé que treize des quinze provinces du pays avaient été "reconnectées" au système électrique national, à l'exception des provinces occidentales de Artemisa, la plus durement frappée par l'ouragan, et de Pinar del Rio, à l'extrémité ouest de l'île.

Des rafales jusqu'à 110 km/h

La province de La Havane, où des rafales de vent ont pointé à 110 km/h, et celle de Mayabeque ont également été reconnectées au système électrique national, mais de nombreux habitants restaient, là aussi, sans courant en raison des dégâts provoqués par Rafael sur les poteaux électriques et transformateurs."Dans les provinces de l'ouest, les travaux d'installation des circuits, d'érection des poteaux et de pose des lignes électriques sont en cours. La Havane a commencé à recevoir de l'électricité", a indiqué la présidence cubaine sur X.