Architecture: le prix Pritzker décerné au Britannique David Chipperfield

Le prix Pritzker, plus haute distinction du monde de l'architecture, a été décerné mardi au Britannique David Chipperfield, 69 ans, connu pour le minimalisme et l'élégance de ses conceptions.

"Subtil mais puissant", "c'est un architecte prolifique qui est radical dans sa retenue", et dont le style "intemporel et moderne affronte les urgences climatiques, transforme les relations sociales et redynamise les villes", ont salué les organisateurs dans un communiqué.

David Chipperfield est notamment connu pour les colossales réhabilitations du Neues Museum à Berlin et du Palais des Vieilles Procuraties, qui borde la mythique place Saint-Marc à Venise.

Il s'est dit "submergé" par l'émotion de recevoir "cet honneur extraordinaire".

"Je prends cette récompense comme un encouragement à continuer de diriger mon attention non seulement vers la substance de l'architecture et sa signification, mais aussi vers la contribution que nous pouvons faire en tant qu'architectes pour faire face aux défis existentiels du changement climatique et de l'inégalité sociétale", a-t-il ajouté, cité dans le même communiqué. "Nous savons qu'en tant qu'architectes, nous pouvons jouer un rôle plus important et plus engagé dans la création d'un monde non seulement plus beau mais aussi plus juste et plus durable", a-t-il poursuivi.

- Musée d'Athènes - Né à Londres en 1953, David Chipperfield a travaillé pour des architectes de renom comme Norman Foster et Richard Rogers avant de fonder son propre cabinet. Il a notamment conçu le Museo Jumex à Mexico, le America's Cup Building à Valence en Espagne et le siège de la BBC Scotland à Glasgow. En France, il a travaillé sur la réhabilitation de l'ancien site administratif de la préfecture de la Seine, le projet Morland Mixité Capitale. Une restauration qui "redynamise le quartier avec des logements de luxe et des logements sociaux, des magasins et des restaurants, un hôtel et une auberge de jeunesse" notamment, selon le communiqué du prix Pritzker. Tout récemment, son cabinet a été choisi pour rénover le musée archéologique national d'Athènes, le plus grand de Grèce et l'un des plus importants dans son genre au monde.