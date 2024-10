Arrestation d'un suspect qui prévoyait un attentat contre l'ambassade israélienne à Berlin

Le lieu de résidence du suspect à Bernau bei Berlin a été perquisitionné de même qu'une habitation à Sankt Augustin, non loin de Bonn.

Bild écrit encore qu'il y a des éléments qui indiquent que l'homme prévoyait de prendre la fuite vers l'étranger après une éventuelle attaque, via sa tante qui réside à Sankt Augustin. Cette dame est entendue comme témoin à l'heure actuelle et non comme conspiratrice.

Le suspect sera présenté devant un tribunal dimanche. Celui-ci devra décider s'il est placé en détention provisoire.