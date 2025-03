"Je devais faire quelque chose": des passagers maîtrisent un adolescent armé tentant de monter à bord d'un avion en Australie

Un passager, qui a participé à la maîtrise du jeune homme, s'est confié au média australien news.com : "Il est devenu de plus en plus agité, j'ai levé les yeux et en une seconde, j'ai vu le canon d'un fusil de chasse et je me suis dit : 'Ce n'est pas un outil qui devrait être dans un avion", a indiqué Barry Clark. "En une fraction de seconde, j'ai vu le canon, mais quand j'ai vu l'arme entière, je me suis dit : 'Nous avons des ennuis ici. Puis je l'ai vu vers sa poitrine et j'ai pensé : 'Eh bien, je dois faire quelque chose.'"

Aucun passager n'a été blessé lors de cet incident.