"Au début, je voulais déménager": un couple allemand installe… 600 sapins de Noël dans leur appartement

Dans leur appartement de 180 m² à Volksen, en Allemagne, Thomas et Susanne Jeromin vivent entourés de sapins de Noël. Pas un ou deux, mais 600 arbres décorés, chacun unique, illuminent leur quotidien.

Aujourd’hui, elle participe activement à l’installation des arbres et des 50 000 lumières qui illuminent leur intérieur. Chaque année, les préparatifs débutent dès le mois de juin, lorsque Thomas sort les sapins du grenier.

Entre 70 000 et 80 000 de décorations

Les sapins des Jeromin ne manquent pas d’originalité. L’un des plus impressionnants, haut de 3,5 mètres, a dû être suspendu au plafond faute de place. Flamants roses, fruits, ou encore canards décorent ces arbres uniques.

"D’autres vont à la piscine en plein air, moi je décore des sapins de Noël", confie Thomas. Au total, le couple estime avoir dépensé entre 70 000 et 80 000 euros pour cette passion, qui les a même conduits sur des plateaux de télévision au Japon et en Inde.



Leur maison est devenue une attraction mondiale, avec leurs sapins apparaissant jusqu’à Times Square, à New York. Thomas raconte avec humour : "Quand je vais dans mon magasin préféré aux Pays-Bas, les gens veulent prendre des photos avec moi. J’ai l’impression d’être une célébrité."



Si la maison retrouvera un semblant de normalité après les fêtes, Thomas pense déjà à de nouvelles idées pour battre son propre record l’année prochaine. Car, pour les Jeromin, Noël n’est pas qu’une fête, c’est une véritable vocation.