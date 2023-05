Au Havre, Le Pen fête "la nation" et fustige Macron

"La cause de nos maux tient en un nom: Macron!" Marine Le Pen a pointé dimanche "le rejet de la personne" et "du projet" du chef de l'État lors d'un discours au Havre, mais en mettant en garde contre "le désordre et le chaos".

Devant 1.500 militants, il s'agissait pour la patronne de l'extrême droite française de "poser les jalons de l'après-Macron", selon son entourage, avec "un discours de présidente" pour tracer "les grandes visions".