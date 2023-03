Au Nigeria, des défis immenses pour le nouveau président contesté

Sur fond de gigantesques pénuries de billets de banque et d'essence, Bola Tinubu a remporté fin février l'élection présidentielle à l'issue d'un scrutin entaché par de nombreuses défaillances techniques et par des accusations de "fraudes massives".

Connus pour leur résilience, les 216 millions d'habitants du pays le plus peuplé d'Afrique vivent aux prises avec une insécurité généralisée et une grave crise économique, et tous les voyants sont au rouge.

A 70 ans, le candidat du parti au pouvoir (APC) a remporté l'élection en cumulant seulement 8,8 millions de voix, soit 36% des suffrages, un score historiquement bas. La faute à Peter Obi, candidat surprise soutenu par la jeunesse urbaine et connectée.

La faute également à une abstention record (73%), due aussi bien à l'insécurité qu'au désenchantement d'une majorité de la population après huit années au pouvoir de Muhammadu Buhari - qui rend son tablier en mai - et ses deux mandats marqués par l'explosion de la pauvreté et des violences.

Pour gagner en légitimité, M. Tinubu - richissime et accusé de corruption sans jamais avoir été condamné - devra envoyer des "signaux forts très rapidement" et surtout ne pas suivre l'exemple de son prédécesseur qui avait attendu six mois pour former un gouvernement, insiste M. Obasi.

Mais son âge et sa santé inquiètent. Dans un pays où 60% de la population a moins de 25 ans, M. Tinubu a souffert en public d'épisodes de tremblements, ce qui "exacerbe son problème de légitimité", explique Tunde Ajileye du cabinet de conseil nigérian SBM Intelligence.

Le nouveau président devra donc "très probablement" faire face à une colère populaire, lui qui a annoncé une série de décisions "nécessaires" mais aux "conséquences économiques très négatives à court terme", assure M. Ajileye.

Sous le président Buhari, l'économie n'a fait que de se détériorer, notamment depuis le Covid et la guerre en Ukraine. Le chômage dépasse les 33%, l'inflation frôle les 22%, la dette publique se creuse et la pauvreté y est colossale, avec 133 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté.