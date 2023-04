Au Sahel, des journalistes sous la pression des jihadistes et des autorités, dit RSF

La bande sahélienne qui traverse le continent d'ouest en est menace de devenir "la plus grande zone de non-information de l'Afrique", dit RSF dans ce rapport sombre.

Couvrir librement les multiples crises du Sahel est de plus en plus difficile pour les journalistes, davantage encore depuis que des militaires ont pris le pouvoir dans plusieurs pays, indique Reporters sans frontières (RSF) dans un rapport publié lundi.

"On a peur d'un scénario du pire où ils (les dirigeants du Burkina) empêchent toute information (de sortir) vers l'extérieur (...) mais on a confiance aussi (dans le fait) que c'est un pays où les gens résistent historiquement" quand il s'agit de liberté de la presse, a-t-il dit.

L'expulsion des correspondantes des quotidiens français Le Monde et Libération par la junte au Burkina Faso samedi est venue assombrir encore le tableau. Le rapport de RSF a été rédigé avant leur expulsion.

La presse locale et internationale fait face à une "dégradation constante" de ses conditions de travail depuis dix ans, dit le rapport couvrant le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, mais aussi le nord du Bénin, confronté à des défis sécuritaires similaires.

Il décrit des journalistes pris entre la violence des jihadistes et des groupes armés d'une part, et les restrictions, les pressions, les suspensions de médias et les expulsions de correspondants étrangers par les autorités d'autre part.

Il évoque l'effet négatif joué par l'arrivée selon lui de la société de sécurité privée russe Wagner au Mali.