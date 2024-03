Au Soudan, un ramadan sous les feux croisés, entre famine et pauvreté

Partager:

"Le ramadan? Ca fait des mois qu'on le fait!": au Soudan en guerre, où plane la menace de la famine, le mois de jeûne musulman revêt une saveur amère. "On mange un repas par jour depuis des mois et on n'a même plus de quoi le préparer nous-mêmes, on nous le sert dans une soupe populaire organisée dans une mosquée", raconte à l'AFP par téléphone Othmane Idriss, un habitant d'un quartier du sud de Khartoum.

Avant le déclenchement de la guerre en avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohammed Hamdane Daglo, M. Idriss tenait un petit magasin d'alimentation. Entre les tirs nourris, les frappes aériennes, les pillages et autres exécutions sommaires, il n'a plus revu ni son échoppe ni le quartier de l'est de Khartoum où elle se trouvait. Après onze mois de combats, des milliers de morts, huit millions de déplacés, une bonne part des infrastructures du pays réduites à néant, Mohammed Soleimane, lui, s'obstine à ouvrir boutique dans sa ville d'al-Rahed, au Kordofan-Nord, où les FSR imposent désormais leur loi.

"Ils font payer des taxes à tous les camions, donc les prix augmentent et il y a de moins en moins de produits qui arrivent", affirme M. Soleimane à l'AFP. - Ni salaire ni virement - Quant aux clients, ils sont de plus en plus rares, entre ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui se sont fait voler leurs économies dans le pillage de leur maison et ceux qui souffraient déjà de la faim avant la guerre qui déchire ce pays parmi les plus pauvres au monde.