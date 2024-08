Aux Etats-Unis, un militant numérique en croisade contre les politiques de diversité dans les entreprises

Jason Kempin

Avec ses vidéos sur les réseaux sociaux et en moins de trois mois, il a déjà fait céder quelques marques américaines emblématiques: "trumpiste" affirmé, Robby Starbuck mène sa croisade contre les politiques visant à favoriser la diversité dans les entreprises.

Son dernier combat? Rien de moins que le géant Ford. Dans une note non datée diffusée sur X par le militant et confirmée par l'entreprise, son patron annonce que le géant automobile a mis fin à une initiative avec un groupe de défense des droits des personnes LGBT+, et réaffirme qu'il n'imposera aucun quota de diversité à ses revendeurs ou fournisseurs.