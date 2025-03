"Besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous": les États-Unis reviennent à la charge après le clash Trump-Zelensky

"Nous avons besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous, traiter avec les Russes à un moment et mettre fin à cette guerre", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, Mike Waltz. "S'il devient évident que le président Zelensky, soit pour des motivations personnelles soit politiques, diverge de la volonté de mettre fin aux combats dans son pays, alors je crois qu'on a un vrai problème", a-t-il ajouté, interrogé sur la chaîne CNN.

Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont eu vendredi à la Maison Blanche une spectaculaire passe d'armes, Washington reprochant au dirigeant ukrainien de s'être montré irrespectueux et de manquer de gratitude envers les États-Unis pour ses efforts visant à mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie. L'incident a eu pour effet immédiat l'annulation de la signature d'un accord sur les minerais ukrainiens.