Volodymyr Zelensky s'exprime après son altercation avec Donald Trump: "Malgré un dialogue difficile…"

"Il est crucial pour nous d'avoir le soutien du président Trump. Il veut mettre fin à la guerre, mais personne ne veut la paix plus que nous", a plaidé M. Zelensky dans un message sur X. "L'aide de l'Amérique a été vitale pour nous aider à survivre, et je tiens à le reconnaître. Malgré un dialogue difficile, nous restons des partenaires stratégiques", a poursuivi M. Zelensky. Il a appelé les États-Unis à "être honnêtes et directs l'un envers l'autre pour bien comprendre nos objectifs communs".

Le président ukrainien a affirmé être toujours disposé à signer l'accord donnant un accès aux minerais stratégiques de l'Ukraine aux États-Unis, malgré l'échec des négociations en raison de cette altercation à Washington. M. Zelensky a estimé qu'un tel accord, qui donne un accès aux entreprises américaines aux ressources minières de l'Ukraine, "constituera le premier pas vers des garanties de sécurité", bien que Washington a exclu de fournir de telles garanties à Kiev.