Biathlon: le podium pour Anaïs Chevalier-Bouchet, les points pour Julia Simon

Anaïs Chevalier-Bouchet est montée vendredi sur la troisième marche du podium du sprint de Nove Mesto (République tchèque), où Julia Simon a fait une très belle opération en renforçant sa place en tête de la Coupe du monde de biathlon.

A 30 ans, Anaïs Chevalier-Bouchet apprécie décidément la station tchèque de Nove Mesto, où auront lieu les Mondiaux-2024. C'est en Moravie qu'elle a remporté sa seule victoire en Coupe du monde, sur une poursuite lors de la saison 2016/17, au lendemain d'une deuxième place en sprint.

Vendredi, avec une faute sur le tir debout, elle a pris la troisième place à une trentaine de secondes de la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland et à une dizaine de secondes d'une autre Norvégienne, Ingrid Tandrevold.

"Ça fait plaisir, surtout ici, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. Je suis contente de ma course, c'était du beau biathlon et je me suis fait plaisir", a commenté après le podium la vice-championne olympique de l'individuel (15 km) à Zhangjiakou (Chine) l'an passé.

Samedi, elle partira troisième de la poursuite, derrière Roeiseland et Tandrevold mais devant une meute de onze biathlètes concentrées en une trentaine de secondes derrière elle, et moins d'une minute derrière la tête. - Elvira Oeberg passe au travers -