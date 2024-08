Biden admet avoir jeté l'éponge sous pression de son camp démocrate

"Un certain nombre de mes collègues démocrates à la Chambre (des représentants) et au Sénat ont pensé que j'allais leur porter préjudice", a-t-il reconnu en ne mentionnant que Nancy Pelosi.

- "Préoccupé" -

Alors, "j'étais préoccupé par le fait que si je restais dans la course, vous m'interrogeriez uniquement là-dessus", a répondu l'intéressé sur CBS qui a réalisé ce court entretien il y a quelques jours à la Maison Blanche.

Visiblement en meilleure forme que lors de son débat désastreux le 27 juin en direct sur CNN face à l'ex-président et de nouveau candidat républicain Donald Trump, 78 ans, Joe Biden a aussi reconnu à demi-mots que son âge avait pesé dans sa décision de se retirer.

"Je peux à peine dire l'âge que j'ai (...) J'ai du mal à le sortir de ma bouche", a admis l'octogénaire, qui cherche de plus en plus souvent ses mots et dont l'expression orale d'une voix faible et enrouée est parfois difficile à comprendre.