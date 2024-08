Biden estime que l'Iran renoncera à des représailles si une trêve à Gaza est dégagée

Mais selon des représentants du Hamas, le mouvement ne sera pas présent et que ces discussions sont inutiles. Ils renvoient à ce qui est déjà établi dans un document accepté par le Hamas le 2 juillet et basé sur les plans de M. Biden datant du mois de mai.

Jeudi, des nouvelles discussions doivent avoir lieu au Qatar sur le conflit à Gaza entre le Hamas et Israël.

Le Qatar, avec l'Egypte et les Etats-Unis, mène depuis des mois des efforts discrets pour négocier une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas, associée à un échange d'otages retenus dans la bande de Gaza et de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.