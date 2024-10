Biden et Harris dans trois Etats touchés par l'ouragan Hélène

Arrivé en début d'après-midi en Caroline du Sud, M. Biden a mobilisé un millier de militaires supplémentaires pour les opérations de secours en Caroline du Nord, l'Etat voisin où il est attendu plus tard dans la journée.

Le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris visitent mercredi plusieurs Etats de la côte Atlantique ravagés par l'ouragan Hélène, une catastrophe dont Donald Trump a fait un argument de campagne.

Ces renforts s'ajoutent aux milliers de secouristes et membres de la Garde nationale, une force de réserve, déjà à pied d'oeuvre sur le terrain.

La Maison Blanche a annoncé que le président Biden se rendrait jeudi en Floride et en Géorgie, autre Etat touché par l'ouragan qui a fait plus de 150 morts, et où l'a précédé mercredi sa vice-présidente.

Certains de ces Etats sinistrés sont décisifs pour l'élection présidentielle du 5 novembre.

"Je suis ici pour vous remercier et pour écouter", a déclaré la vice-présidente et candidate démocrate lors d'une visite au centre d'opérations des secours à Augusta, en Géorgie.