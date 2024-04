Billie Eilish, Pearl Jam appellent à protéger la création musicale face à l'IA

Plus de 200 artistes de renom, dont les stars Billie Eilish, Nicki Minaj, et Smokey Robinson, ont appelé à mieux protéger la création et les droits des auteurs face aux menaces posées par l'intelligence artificielle (IA), qui peut "détruire l'écosystème de la musique", dans une lettre ouverte diffusée mardi.

"Nous devons nous protéger contre une utilisation prédatrice de l'IA pour voler les voix et les ressemblances des artistes professionnels, violer les droits des créateurs et détruire l'écosystème de la musique", écrivent aussi Katy Perry, Norah Jones, Camila Cabello, et les héritiers de Bob Marley ou de Frank Sinatra dans cette lettre ouverte portée par l'organisation Artist Rights Alliance.