Cambodge: l'opposant Kem Sokha condamné à 27 ans de prison pour trahison

"Kem Sokha (...) est condamné à 27 ans de prison pour collusion avec des étrangers au Cambodge et ailleurs", a déclaré le juge Koy Sao au tribunal de Phnom Penh.

Figure de l'opposition et cofondateur du Parti du salut national du Cambodge (PSNC), aujourd'hui dissous, il a toujours contestées les charges.

Après le verdict, Kem Sokha a été immédiatement conduit de la salle d'audience à son domicile, où il sera assigné à résidence et où il lui sera interdit de rencontrer quiconque, à l'exception des membres de sa famille.

Le tribunal lui a également retiré le droit de vote et lui a interdit de se présenter à des fonctions politiques.

Kem Sokha, 69 ans, a été arrêté en septembre 2017, accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement de Hun Sen, au pouvoir depuis 1985.

Selon ses détracteurs, Hun Sen - le plus ancien dirigeant d'Asie - a fait reculer les libertés démocratiques et utilisé les tribunaux pour étouffer les opposants, emprisonnant de nombreux militants et défenseurs des droits de l'homme.