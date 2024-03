Cessez-le-feu à Gaza: vétos russe et chinois à un texte américain au Conseil de sécurité

La Russie et la Chine ont mis leur véto vendredi à une résolution américaine à l'ONU soulignant la "nécessité" d'un cessez-le-feu "immédiat" à Gaza, l'ambassadeur russe dénonçant un texte "hypocrite" qui n'appelle pas directement à faire taire les armes.

Le projet de résolution américaine qui insiste sur la "nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable" en lien avec la libération des otages, a recueilli 11 voix en faveur, trois voix contre (Russie, Chine et Algérie) et une abstention (Guyana).