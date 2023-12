"C'est le début de la fin": le Premier ministre israélien appelle le Hamas à rendre les armes, affirmant enregistrer de nombreuses redditions

Les 34 pays membres du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté dimanche par consensus une résolution réclamant le "passage immédiat, durable et sans entrave de l'aide humanitaire" dans la bande de Gaza.

Samedi, "les forces israéliennes ont arrêté des dizaines d'hommes et de garçons palestiniens, âgés de 15 ans et plus, dans une école de Beit Lahia (nord), où ils étaient réfugiés", a indiqué le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

À lire aussi Netanyahu exclut tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas

"Les détenus ont été déshabillés, attachés et transférés vers un lieu inconnu (...) Certains ont été libérés et ont déclaré avoir été maltraités", a-t-il ajouté. L'armée israélienne a invoqué des raisons de sécurité pour justifier ces actes, présentant ces Palestiniens comme des combattants du Hamas, ce que dément le mouvement.

"Il est souvent nécessaire que les suspects de terrorisme retirent leurs vêtements afin que ceux-ci soient fouillés et pour être sûr qu'ils ne dissimulent pas une ceinture d'explosifs ou d'autres armes", a déclaré le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari.