"C'était la seule source d'espoir": inquiétude pour des milliers de femmes afghanes depuis "un ordre du guide suprême"

Les Afghanes pourraient être interdites d'accès aux écoles d'infirmières et de sage-femmes. Alors que l'éducation des femmes est déjà interdite au-delà du primaire, cette nouvelle mesure des talibans, qui serait imminente selon plusieurs sources, risque d'aggraver la pénurie de personnel médical et d'accentuer l'"apartheid de genre" dénoncé par l'ONU.

Les Afghanes, bannies des universités depuis deux ans par les autorités talibanes, pourraient bientôt ne plus pouvoir aller dans les écoles d'infirmières et de sage-femmes, s'alarment mardi plusieurs responsables. "Il n'y a aucune circulaire officielle", a expliqué une source au sein du ministère de la Santé, "mais les directeurs d'établissements ont été informés lors d'une réunion que les femmes ne pouvaient plus étudier dans leurs instituts".

"Aucun détail ou explication n'a été donné, on leur a seulement dit qu'il y avait un ordre du guide suprême et qu'il fallait l'appliquer", a poursuivi cette source.