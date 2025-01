Collision aérienne à Washington: Donald Trump confirme qu'il n'y a "pas de survivants" et s'en prend à Biden et Obama

Le président américain Donald Trump a confirmé jeudi l'absence de survivants dans la collision aérienne entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire survenue la veille au soir à Washington.

Donald Trump s'est finalement exprimé à la presse, confirmant l'absence de survivants. "Malheureusement, il n'y a pas de survivants", a-t-il déclaré. Le président américain a également reproché à Biden et Obama d'avoir baissé les exigences en matière de contrôle aérien. "J'ai donné la priorité à la sécurité. Obama et Biden et les démocrates ont mis la politique en premier", a-t-il lancé, s'en prenant aux programmes faisant la promotion de la diversité au sein de l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA).

La capitale fédérale est sans cesse survolée par des avions et hélicoptères à très basse altitude, avec son aéroport Ronald-Reagan au bord du Potomac, fleuve qui sépare la ville de l'Etat de Virginie à l'est.

"Profond chagrin"

"Les deux appareils sont dans l'eau", a dit lors d'une conférence de presse depuis l'aéroport la maire de Washington Muriel Bowser. Transportant 60 passagers et quatre membres d'équipage, l'avion appartient à la compagnie PSA, une filiale régionale d'American Airlines.