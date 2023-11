Cuba: le sort des manifestants emprisonnés au coeur des entretiens avec l'UE

"Nous avons discuté de cette question tout au long de ces deux jours, à la fois lors du dialogue d'aujourd'hui et lors des réunions bilatérales que nous avons eues", a ajouté le diplomate irlandais dont la visite s'inscrit dans le cadre de l'Accord de dialogue politique et de coopération en vigueur depuis 2017 entre le bloc européen et l'île communiste.

Cette visite intervenait plus de deux ans après les manifestations sans précédent du 11 juillet 2021 lors desquelles des milliers de Cubains étaient descendus dans la rue pour réclamer plus de liberté et de meilleures conditions de vie. La Havane accuse Washington d'avoir orchestré ces protestations.

Depuis, selon les derniers chiffres officiels, au moins 500 manifestants ont été condamnés, parfois jusqu'à 25 ans de prison. Des ONG estiment à 700 le nombre de manifestants incarcérés. L'ambassade des Etats-Unis évoque un millier de "prisonniers politiques", parmi lesquels les manifestants condamnés.