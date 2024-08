Dans la Géorgie rurale, les évangéliques jettent leur dévolu sur Trump

Les églises peuplent la montagne. On les aperçoit dans le vert éclatant de la forêt au coeur de l'été, entre deux maisons où les symboles religieux trônent avec fierté, dans ce coin de Géorgie où Dieu est tout.

Yance Thompson, regard bleu perçant, vit sur le flanc d'une de ces collines des Appalaches baignées de soleil. Sur la table du patio de sa grande maison, une Bible. "Enfant, j'allais toujours à l’église. J'ai grandi à l’église", sourit le grand gaillard de 40 ans.

Son père était pasteur à quelques kilomètres de là et, après avoir déménagé plusieurs fois, il est revenu dans le comté de son enfance, un des plus croyants et conservateurs de la Géorgie, celui de Rabun. Un endroit "où le sentiment d'appartenir à une communauté est très puissant".

Elijah Nouvelage

"Les familles qui vivent ici vont dans les mêmes églises depuis des décennies", explique celui qui ne jure que par le Christ. Comme lui, près de la moitié de la population du comté est évangélique et plus de sept habitants sur dix sont croyants.