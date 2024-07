Dans l'Ouest de l'Ukraine, Starokostiantyniv craint l'arrivée des F-16

Si "Starkon", comme l’appellent ses habitants, est victime de frappes en série depuis deux ans et demi, c'est que, de l'autre côté de la rivière Sloutch, se trouve un important aérodrome militaire, la base de la 7e brigade d’aviation tactique.

"D’ici on voit bien les explosions. On les entend comme si on y était", raconte Olena Chpatchenko, penchée à la fenêtre du château du XVIIe siècle, qui se dresse au milieu des joncs bordant le cours d'eau.

Guide au musée d'Histoire, cette trentenaire connaît la ville comme sa poche. Depuis plus de deux ans maintenant, elle regarde voler les drones explosifs et les missiles supersoniques de l'ennemi.

Florent VERGNES

"On a des problèmes de voisinage", ironise Olena, la base "est si proche, les missiles peuvent venir jusqu’ici", explique-t-elle, montrant des icônes anciennes pendues au-dessus de son bureau, abîmées par le souffle des explosions.