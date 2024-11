"Dans n’importe quelle démocratie, l’attitude de Trump le disqualifierait"

Peut-être bien oui, peut-être bien non... En fait on n'en sait rien... Pour trois raisons. D'abord, le caractère très serré du scrutin qui pourrait se jouer à quelques voix dans les États clés, notamment en Pennsylvanie qui envoie 19 grands électeurs à Washington, un État dont l'humeur change : un coup républicain, un coup démocrate. Ensuite, rien ne dit que les deux candidats ne seront pas à égalité, 269 grands électeurs chacun sur 538. Cela augurerait de longs recomptages. Des semaines, comme en l'an 2000 quand George W. Bush l'a emporté de justesse sur le vice-président Al Gore qui le précédait en voix, mais pas aux grands électeurs.

Enfin, et c'est le plus inquiétant, Donald Trump a déjà fait courir le bruit que les démocrates trichent et faussent le scrutin par correspondance. 80 millions d'Américains ont déjà voté. Il est donc tout à fait possible qu'il ne reconnaisse pas son éventuelle défaite, selon le principe qu'il a appliqué toute sa vie : ne jamais dire qu'on a perdu. Pile, je gagne, face, elle perd. On pourrait se retrouver devant une situation insurrectionnelle, à tel point que la sécurité du Capitole a été renforcée pour éviter une nouvelle intrusion, comme le 6 janvier 2021.