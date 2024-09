Dans une ville du Midwest, des bénévoles aident les Haïtiens sur fond de rumeurs racistes

L'une des pièces de cet immeuble fait office de salle de classe, où cinq immigrés haïtiens, assis devant un tableau blanc, hésitent mais redoublent d'effort pour s'adapter à l'anglais américain, avec leur accent créole et leur connaissance du français.

Ces derniers jours, ces allégations infondées, largement relayées par le candidat républicain Donald Trump, se sont transformées en menaces à la bombe et fermeture temporaire d'écoles, avec une police sur les dents et des immigrés plongés dans la peur.

Springfield s'est retrouvée sous les feux de l'actualité en pleine campagne présidentielle tendue, avec des rumeurs racistes amplifiées par la droite, selon lesquelles les migrants haïtiens y mangeraient les chats, les chiens et autres animaux de compagnie.

Elles n'ont toutefois pas perturbé la salle de classe de Hope Kaufman qui continue d'inscrire de nouveaux mots de vocabulaire sur le tableau: "évier", "placard" et autres meubles indispensables dans une maison.

"Dans mon salon, j'ai plus d'une chaise", lance joyeusement Hope Kaufman pour expliquer la différence de prononciation en anglais entre le pluriel et le singulier. "OK", répond d'un air bien concentré l'élève Edougie Joseph, les yeux rivés sur le tableau.

- "Poétique" -

ROBERTO SCHMIDT

"Je vis dans ce pays. Si on ne parle pas anglais, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'exprimer avec les gens de ce pays", explique en français à l'AFP cet ouvrier haïtien de 45 ans.

Pas toujours facile. "Le plus difficile, c'est +refri... refrigere+", hésite Yranor Estime, un manutentionnaire de 45 ans, qui finit par renoncer à prononcer "refrigerator" (réfrigérateur, en anglais). Mais le mot "cabinet" avec l'accent américain, s'amuse-t-il, sonne "poétique".

L'atmosphère studieuse se transforme en rires nerveux lorsque les élèves tirent des cartes dans le cadre d'un jeu de mémoire pour lequel ils ont tenu à partager les réponses et à s'entraider.

L'heure de cours passe. Et une grande partie du vocabulaire d'une maison a été appris, de "cuisinière" à "canapé".

En sortant de la salle de classe, les élèves de Hope Kaufman vivront au rythme des polémiques anti-migrants de la campagne présidentielle. En attendant, ils pensent déjà au cours de la semaine prochaine: la salle de bain.