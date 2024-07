Des milliers d'Israéliens dans les rues de Tel Aviv et Jérusalem

Le slogan "Netanyahu assassine les otages" était visible sur une grande banderole à Tel Aviv. Un ancien otage qui a pris la parole a déclaré: "D'un point de vue extérieur, j'ai peut-être l'air OK, mais la peine pèse plus lourd que personne ne peut imaginer". Il fait partie des otages qui ont été retenus dans une maison et pas dans un tunnel. "Si j'ai souffert de conditions cruelles et de mauvais traitements, qu'en est-il des 120 autres otages ?"

Selon les médias, des milliers de personnes ont manifesté à Jérusalem devant la résidence de M. Netanyahu ainsi que dans la station balnéaire de Césarée devant une villa privée du chef du gouvernement. D'autres manifestations de moindre envergure ont aussi eu lieu à Haïfa, Beer-Sheva et Herzliya. Des centaines de membres de la famille et sympathisants aux otages ont aussi rejoint Tel Aviv à Jérusalem à pied les quatre derniers jours.