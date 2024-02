Des Palestiniens demandent à l'UE des sanctions contre Netanyahu et quatre ministres

Des civils palestiniens ont demandé lundi à l'Union européenne de prendre des sanctions contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et quatre autres ministres pour crimes et violations des droits de l'Homme en Cisjordanie occupée, a indiqué le cabinet d'avocats français les représentant.

La requête officielle a été adressée au chef de la diplomatie européenne Josep Borrell par Me Sarah Sameur, du cabinet Demain, qui représente 21 Palestiniens vivant en différents endroits de Cisjordanie.

Elle demande à l'UE d'imposer des sanctions, au titre du régime des Droits de l'Homme, contre M. Netanyahu et les ministres de la Défense Yoav Gallant, des Affaires stratégiques Ron Dermer, de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, et des Finances Bezalel Smotrich, pour "leur implication dans des crimes et de graves violations des droits humains", précise un communiqué.