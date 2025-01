Dix ans après avoir été enlevée par l'État islamique, cette femme yézidie retrouve sa famille, en pleurs

Plus de 700 femmes enlevées

Silvana n'avait que 20 ans lorsque les militants d'ISIS ont envahi son village le 15 août 2014. Avec cinq de ses sœurs et près de 700 autres femmes, elle a été enlevée et rassemblée dans une école avant d'être séparée et transportée dans différents endroits. "Ils nous ont emmenées au village de Kocho et nous ont dit qu'ils nous emmèneraient dans la montagne", a raconté Silvana. "Ils ont emmené nos pères, nos sœurs et nos mères, puis ils nous ont emmenées, mes sœurs et moi, à l'école de Solagh, où ils nous ont séparées pendant la nuit."

Nous avons essayé de nous échapper

Croyant initialement qu'elle serait emmenée au mont Sinjar, Silvana a été transportée à Mossoul, l'ancien bastion d'ISIS en Irak. De là, elle a été transférée à Tal Afar, dans l'ouest de Mossoul, puis à Raqqa, l'ancien bastion du groupe en Syrie. "Ils m'ont emmenée à Mossoul et m'ont mise dans un couloir", a-t-elle déclaré. "Je leur ai dit que j'étais malade, qu'il fallait me ramener à mes parents et les retrouver. Ils m'ont emmenée à Tal Afar et, au bout de trois mois, nous avons essayé de nous échapper, mais ils nous ont sentis et ont fait venir plusieurs bus pour nous emmener à Raqqa."

À lire aussi RTL INFO rencontre Nadia Murad, ex-esclave du groupe Etat islamique et prix Nobel de la Paix

Au fil des ans, cinq des sœurs de Silvana ont été sauvées. Cependant, les restes de deux de ses frères et de son père ont été découverts dans des fosses communes. Le sort de sa mère et d'un autre frère reste inconnu.