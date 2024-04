Donald Trump va être jugé au pénal, quels sont les enjeux de ce procès historique? "Pour lui, les gains politiques sont plus importants"

Candidat républicain à la présidentielle de novembre face au président démocrate Joe Biden, Donald Trump cherche par ses multiples recours à passer en jugement le plus tard possible, en tout cas après le scrutin de novembre. "Donald Trump voit dans ce procès (pénal, ndlr) des gains politiques qui, pour lui, sont plus importants que les risques légaux", explique John Coffee Jr, professeur de l'École de droit de Columbia à New York, à la veille du premier procès pénal contre un président.

S'il était de nouveau élu, il pourrait, une fois investi en janvier 2025, ordonner l'arrêt des poursuites fédérales à son encontre. Voici un point de ses démêlés judiciaires au pénal.