Dramatique accident de bus aux Etats-Unis: sept passagers perdent la vie, dont deux enfants

Sept personnes ont perdu la vie dans un accident de bus qui a eu lieu samedi dans l'Etat américain du Mississippi. Les faits se sont produits sur une autoroute à l'est de Vicksburg, ont rapporté des médias américains.

Le véhicule, avec 47 personnes à son bord, s'est renversé à Warren County et des images le montraient couché dans un fossé avec apparemment un pneu crevé. Un enfant de six ans et sa soeur de 16 ans, originaires du Guatemala, figurent parmi les victimes. Leur mère a survécu, selon le coroner du comté, cité par le New York Times. Une trentaine de passagers ont également été blessés et transportés dans les hôpitaux de la région.